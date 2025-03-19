Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki: Kimse Unutmasın, Yalnız Değildir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Yavaş, "

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Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına Tepki: Kimse Unutmasın, Yalnız Değildir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yavaş, "Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir" dedi.

Yavaş'ın açıklaması şöyle:

"Bu ülkede hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve millet iradesini savunan herkes bilmelidir ki, seçilmiş bir belediye başkanına yönelik bu girişimler asla ama asla kabul edilemez. Dün diploma iptali, bugün sabahın erken saatlerinde Ekrem Başkanımızın evinin önüne yığılan polisler ve ekibine yönelik gözaltı işlemleri… Bu tablo, hukuk devletine yakışmıyor.

Gözaltı nedeni belli olmasa da; Daha önce adliyeye gidip ifade veren bir belediye başkanını, bugün koştur koştur gözaltına almak neyin göstergesidir?

Eğer gerçekten adaleti arıyorsanız, önce hukukun temel ilkelerine sadık kalınmalıdır.

Bilinmelidir ki, milletin iradesine yapılan hiçbir müdahale karşılıksız kalmaz. Hukuk dışı yöntemlerle, baskılarla, tehditlerle yapılan bu uygulamalardan en büyük zararı demokrasimiz görecektir. Ancak biz susmayacağız!

Hiç kimse de unutmasın: Ekrem Başkanımız yalnız değildir!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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