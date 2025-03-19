Özgür Özel'den Ekrem İmamoğlu'nun Gözaltına Alınmasına İlk Tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sabah saatlerinde büyük bir operasyon düzenlendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bir açıklama paylaşan Özel, "Darbe girişimiyle karşı karşıyayız" dedi.

Özgür Özel'in açıklaması şöyle:

"Milletin yerine karar vermek, halkın iradesinin yerine geçmek ya da ona engel olmak için güç kullanmak darbedir.

Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir.

Bir sonraki cumhurbaşkanımıza darbe girişimi ile karşı karşıyayız...

Milletimiz devletini sever ama birileri tarafından devlet milletin karşısına dikilirse millet buna izin vermez.

Esas güç millettir ve en sonunda millet kazanır... Yine öyle olacak.

Teslim olmayacağız. En sonunda yine milletin dediği olacak ve Türkiye kazanacak"

Kaynak: Haber Merkezi