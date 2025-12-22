Ankara Kulisleri Bu Rakamla Kaynıyor! SGK Uzmanı İsa Karakaş Açıkladı: Memur ve Emekli Zammı Şimdiden Netleşti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, ocak ayında maaşlara yansıyacak artışı merakla bekliyor. Beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesinin ardından gözler, 5 Ocak 2026’da açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. Zam oranının yanı sıra refah payı ve seyyanen artış beklentisi de gündemdeki yerini koruyor.

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, kaleme aldığı değerlendirmede hem enflasyon görünümünü hem de kulis bilgilerini paylaştı.

YIL SONU ENFLASYONU İÇİN ÜST SINIR MESAJI

Karakaş, kasım ayında TÜFE’nin aylık bazda yüzde 0,87 arttığını, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,07 olarak gerçekleştiğini hatırlattı. Önceki aylardaki yüksek artışların dezenflasyon sürecini zorladığını belirten Karakaş, kasım verisinin beklentilerin altında kaldığına dikkat çekti. Bu tabloya göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 32’nin üzerine çıkmasının zor göründüğünü ifade etti.

5 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarını kapsayan kümülatif enflasyon farkının yüzde 10,25 olduğunu belirten Karakaş, kasım verisiyle birlikte bu oranın yüzde 11,21’e yükseldiğini söyledi. Bu artışın SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden garanti edilen 5 aylık zam anlamına geldiğini vurguladı.

Memur ve memur emeklilerinde ise hesaplamanın toplu sözleşme hükümlerine göre yapıldığını belirten Karakaş, kasım ayı itibarıyla enflasyon farkının yüzde 5,91’e ulaştığını, buna yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde 5 aylık kesinleşen artışın yüzde 17,57 olduğunu aktardı. Ayrıca 1000 TL’lik taban artışının da bu tabloya dahil olduğunu söyledi.

OCAK ZAMMI İÇİN BEKLENEN ARALIK

Karakaş’ın değerlendirmesine göre yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–32 bandında gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 18,5 ile 19,5 aralığında olacak. 1000 TL’lik taban ödeme ile birlikte özellikle emeklilerde toplam artışın yüzde 20 seviyesine yaklaşabileceği ifade ediliyor.

“KULİSLERDE NET MESAJ VAR”

Ankara kulislerinden edindiği bilgileri de paylaşan Karakaş, uzun süredir gündemde olan seyyanen zam beklentisine ilişkin umutlu bir tablo olmadığını belirtti. Ekonomi yönetiminin bu konuda frene bastığını söyleyen Karakaş, kulislerde öne çıkan mesajı şu sözlerle aktardı: “Toplu sözleşmede ne varsa, o kadar. Refah payı ya da ilave tek kuruşluk bir artış görünmüyor.”

Karakaş, mevcut izlenimlere göre ocak ayında yalnızca zorunlu güncellemenin yapılacağını, seyyanen zam beklentisinin bu yıl da karşılık bulmayacağını ifade etti. Buna rağmen memur ve emeklilerin yasal hakları doğrultusunda mücadeleyi sürdüreceğini belirterek, “Umarım yanılırım ve 2026 ek iyileştirmelerle gelir” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi