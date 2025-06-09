Maydanozla Karıştırılıyor Her Yaprağı Zehir Saçıyor! 2 Yaprak Yiyeni Bile Anında Öldürüyor
Maydanoza benzeyen görüntüsüyle sıkça karıştırılan baldıran otu, yalnızca iki yaprağıyla bile ölüme yol açabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Fergan Karaer, bu son derece zehirli bitkiye karşı vatandaşları uyararak "Tadına bile bakmayın" dedi.
Kaynak: AA
Doğada görünümü masum ama etkisi ölümcül olan bazı bitkilerden biri olan baldıran otu, sık sık maydanoz ya da rezene ile karıştırılarak zehirlenmelere yol açıyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fergan Karaer, bu tehlikeye karşı vatandaşları açıkça uyardı: "Bu bitkinin tadına bile bakamazsınız. Aşırı derecede zehirli."
MAYDANOZLA KARIŞTIRILIYOR AMA HER YAPRAĞI ZEHİR SAÇIYOR
Samsun’da düzenlenen 8. Yöresel Ot Yemekleri Festivali kapsamında, doğada bitkileri yerinde tanıtmak amacıyla öğrenciler ve vatandaşlarla birlikte araziye çıkan Karaer, özellikle baldıran otu hakkında çarpıcı bilgiler paylaştı. Görünüşü nedeniyle sıkça karıştırılan bu bitkinin, sadece birkaç yaprağının bile ölümcül olabileceğini vurguladı.
BİRİ ŞİFA, DİĞERİ ZEHİR
Karaer, doğada birbirine benzeyen ama etkisi tamamen farklı olan pek çok bitki türü bulunduğunu belirtti. Bu nedenle, şifa niyetiyle toplanan bitkilerin yanlış tanımlanmasının ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceğini söyledi.
BALDIRAN OTUNU NASIL TANIRSINIZ?
Baldıran otu, gövdesinde bulunan benekli yapısıyla diğer benzer bitkilerden ayırt edilebilir. Ancak esas ayırt edici özellik çiçeklerinde gizli. Karaer’e göre, çiçek yapısı baldıran otunun teşhisinde en önemli kriter. Halk arasında “Baldıran otu yiyesice!” şeklindeki bedduanın bile bu bitkinin ne denli zehirli olduğunu yansıttığını belirtiyor.
DİĞER ZEHİRLİ BİTKİLER DE TEHLİKE SAÇIYOR
Karaer sadece baldıran otuna değil sütleğen, diken ucu ve su teresi gibi bitkilere karşı da dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor. Özellikle su teresi gibi bazı bitkiler, bulundukları çevredeki ağır metalleri emerek dolaylı yoldan zehir etkisi oluşturabiliyor.
UYGULAMALARA GÜVENMEYİN, UZMANA SORUN
Bazı mobil uygulamalar bitkilerin tanımlanmasına yardımcı olsa da her zaman güvenilir sonuç vermiyor. Karaer, bu konuda en doğru yöntemin uzman görüşü almak ya da detaylı araştırma yapmak olduğunu söyledi.