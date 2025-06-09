Maydanozla Karıştırılıyor Her Yaprağı Zehir Saçıyor! 2 Yaprak Yiyeni Bile Anında Öldürüyor

BİRİ ŞİFA, DİĞERİ ZEHİR

Karaer, doğada birbirine benzeyen ama etkisi tamamen farklı olan pek çok bitki türü bulunduğunu belirtti. Bu nedenle, şifa niyetiyle toplanan bitkilerin yanlış tanımlanmasının ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabileceğini söyledi.

BALDIRAN OTUNU NASIL TANIRSINIZ?

Baldıran otu, gövdesinde bulunan benekli yapısıyla diğer benzer bitkilerden ayırt edilebilir. Ancak esas ayırt edici özellik çiçeklerinde gizli. Karaer’e göre, çiçek yapısı baldıran otunun teşhisinde en önemli kriter. Halk arasında “Baldıran otu yiyesice!” şeklindeki bedduanın bile bu bitkinin ne denli zehirli olduğunu yansıttığını belirtiyor.