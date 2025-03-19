İBB Başkanı İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Uluslararası Basında

Dün diploması iptal edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün sabah saatlerinde evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte aralarında belediye başkanları, yöneticiler, gazeteciler ve iş insanlarının olduğu 100'e yakın isim hakkında gözaltı kararı verildi. Tüm Türkiye ile birlikte dünya da İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını konuşuyor.

REUTERS: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SİYASİ RAKİBİ...

Reuters, haberi "Türk yetkililer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğerlerini bir soruşturma kapsamında gözaltına alma emri verdi" ifadesiyle son dakika olarak duyurdu. Haberde şu ifadelere yer verildi:

"Sabahın erken saatlerinde İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te bir gerekçe söylemeden gözaltına alınmak üzere olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi rakibi terör örgütüne destek ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı."

CNN'DEN 'CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI' HATIRLATMASI

ABD'li CNN ise İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını Anadolu Ajansı'na dayandırarak haberleştirdi. Gözaltı kararının İmamoğlu'nun CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak öne çıkmasından sonra alındığını belirten CNN, İmamoğlu'nun diplomasının da bir gün önce iptal edildiğini hatırlattı.

BLOOMBERG: ERKEN SEÇİM OLASI

Bloomberg ise "İstanbul Üniversitesi'nin diplomasını iptal etmesinden sonra evinde gözaltına alındı. 54 yaşındaki İmamoğlu, Türkiye'nin en popüler siyasetçilerinden biri ve Erdoğan'ın en büyük siyasi rakibi olarak biliniyor. Bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2028'de olması planlanıyor fakat erken seçim olası" diye duyurdu.

Fransız medya kuruluşu Le Soir ise İmamoğlu'nun açıklamaların yer verdi ve haberi 'flaş' olarak servis etti.

Kaynak: Haber Merkezi