Kaldırımda Yürürken Maganda Kurşunuyla Yaralandı

Olay, saat 23.30 sıralarında Halil Ürün Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 06 FHP 03 plakalı bir otomobilden çevreye rastgele ateş açıldı. Kurşunlardan biri S.T.’nin bacağına ve kalçasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, saldırının gerçekleştirildiği otomobili Yazır Mahallesi Taylan Sokak’ta terk edilmiş halde buldu. Araç sürücüsü olduğu belirtilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA