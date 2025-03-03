Cansız Bedenini Arkadaşı Buldu! Son Paylaşımı Ortaya Çıktı

Edirne'de hafta sonunu geçirmek için arkadaşından köy evinin anahtarını alan genç, evde ölü bulundu. Gencin son paylaşımında 'The End' yazdığı ortaya çıktı.

Cansız Bedenini Arkadaşı Buldu! Son Paylaşımı Ortaya Çıktı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, Birol Barış (34) kaldığı evde arkadaşı M.A. (31) tarafından ölü bulundu. Barış’ın sosyal medya hesabında “The End” yazılı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

Olay, Kurttepe köyünde meydana geldi. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yaşayan Barış, hafta sonunu köyde geçirmek için arkadaşı M.A.’dan evinin anahtarını aldı ve dün sabah köye gitti. Akşam saatlerinde köye gelen M.A., Barış’a telefonla ulaşamayınca şüphelenerek camdan içeri girdi ve arkadaşını kemerle soba borusuna asılı halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Barış’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sosyal medyada son olarak 'The End' yazdığı tespit edilen gencin, intihar ettiği düşünülürken, cenaze otopsi için Edirne Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Cansız Bedenini Arkadaşı Buldu! Son Paylaşımı Ortaya Çıktı - Resim : 1

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Kaynak: DHA

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