Ahırda Sır Dolu Ölüm: Cinayet mi İntihar mı?

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, ahırda tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin çok yönlü çalışma başlatıldı.

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Ahırda Sır Dolu Ölüm: Cinayet mi İntihar mı?

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Taşburun Mahallesi'nde bir çocuk babası olduğu öğrenilen Osman Yılmaz kendisine ait ahırda tüfekle vurulmuş halde hareketsiz şekilde bulundu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Osman Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Yılmaz'ın cenazesi otopsi merkezine kaldırıldı.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Jandarma ekipleri, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna ilişkin çok yönlü çalışma başlattı. Yılmaz'ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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