Cübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına Ceza
İstanbul’da çakarlı araçla trafik kurallarını hiçe sayan kişinin kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Yüsra Ünlü Palazoğlu'na para cezası kesildiği bildirildi.
İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücü sosyal medyada tepki çekmişti. Lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahıs hakkında 139 bin 165 lira para cezası işlemi uygulandığını açıkladı.
#Beşiktaş İlçesi, Etiler Nispetiye Caddesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili basın açıklaması⬇️ pic.twitter.com/XGEhIZxoeT— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) February 27, 2025
Kaynak: Haber Merkezi
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