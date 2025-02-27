Cübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına Ceza

İstanbul’da çakarlı araçla trafik kurallarını hiçe sayan kişinin kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Yüsra Ünlü Palazoğlu'na para cezası kesildiği bildirildi.

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Cübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına Ceza

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücü sosyal medyada tepki çekmişti. Lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

Cübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına Ceza - Resim : 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahıs hakkında 139 bin 165 lira para cezası işlemi uygulandığını açıkladı.

Cübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına Ceza - Resim : 2

Trafiği Birbirine Katmıştı, Çakarlı Aracın İçinden Cübbeli Ahmet'in Kızı ÇıktıTrafiği Birbirine Katmıştı, Çakarlı Aracın İçinden Cübbeli Ahmet'in Kızı ÇıktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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