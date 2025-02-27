Cübbeli Ahmet'in Usulsüz Çakarlı Araç Kullanan Kızına Ceza

İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden çakarlı lüks cipi kullanan sürücü sosyal medyada tepki çekmişti. Lüks cipi kullanan kişinin Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’nün kızı Yüsra Ünlü Palazoğlu olduğu ortaya çıkmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, şahıs hakkında 139 bin 165 lira para cezası işlemi uygulandığını açıkladı.

#Beşiktaş İlçesi, Etiler Nispetiye Caddesinde çakar-siren tertibatı kullanarak trafiğin tehlikeye düşürülmesi ile ilgili basın açıklaması⬇️ pic.twitter.com/XGEhIZxoeT — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) February 27, 2025

Kaynak: Haber Merkezi