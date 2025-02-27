İmralı'nın Çağrısına DEM Parti’den İlk Değerlendirme: Dikkat Çeken 'Kayyım' Vurgusu

DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüştü. Heyet, görüşmenin ardından Öcalan'ın yaptığı silah bırakma çağrısını kamuoyu ile paylaştı. Öcalan çağrısında, “Sayın Devlet Bahçeli’nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanının ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli" dedi.

Çağrının ardından DEM Parti'den ilk değerlendirme geldi. Euronews Türkçe'ye konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, silah bırakma çağrısının ardından partinin yönetiminde olan belediyelere atanan kayyımlara son verilmesi gerektiğini söyledi. Temelli, "Kayyumlar şimdi bitmeli. Artık bitmeli çünkü demokrasiye böyle güçlü bir çağrı varsa gereği de demokrasi karşılıklı, hukuk karşılıklı icraatlara son vermekten geçer. Şimdi bitme zamanıdır" dedi.

'YAPTIĞI ÇAĞRI ÇOK KIYMETLİ'

Öcalan'ın mektubunu "tarihi çağrı" olarak nitelendiren Temelli, "Tabi bu harekete yönelik, örgüte yönelik de bir çağrı. Örgüt onu değerlendirecektir. Zaten çağrıya dair kongre süreçleri ne olacak ne bitecek. O örgütün değerlendireceği bir şey. Biz buraya yönelik çağrıya özellikle odaklanıyoruz. Öcalan'ın Türkiye siyasetine yapmış olduğu çağrı çok kıymetli. Demokrasiye özellikle çok güçlü bir vurgu var. Hem tarihi okumayla, 20. yüzyıl ile 21. yüzyılı bu zeminde ayırıp, bu yeni yüzyılın bir demokrasi zemininde siyasete muhtaç olduğunu ve bunun hukuken gereğinin yapılmasına yönelik bir çağrı olarak görüyorum" dedi.

'GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Temelli sözlerine şöyle devam etti:

"Dolayısıyla biz Türkiye siyasetinin içinde olan yapılar olarak Türkiye'yi demokratikleştirme zemine kavuşturmak ve Kürt meselesini bu zeminde çözmek için çaba göstereceğiz. Çağrıyı buradan gördük. Çağrının arkasındayız. Gereğini yapacağız."

Kaynak: Euronews Türkçe