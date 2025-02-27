Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen yangın faciasını araştırma komisyonu Grand Kartal Otel'de inceleme yaptı. Komisyonu Başkanı ve AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Burada her şey dört dörtlük olsaydı 78 insanımız ölmezdi. Onun için burada bir şeyler var. Bir sıkıntı, bir problem var. Bir hata, yanlış, ihmal ne derseniz deyin bir şeyler var ki o insanlarımız hayatını kaybetti." dedi.

Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta meydana gelen yangın faciasından 78 kişi can verdi. Yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu üyeleri, inceleme yapmak üzere Bolu'ya geldi.

Heyet, yangının meydana geldiği otel ve çevresinde incelemede bulundu. Komisyon Başkanı ve AKP Erzurum Milletvekili Selami Altınok ve komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra komisyon uzmanı ve görevlilerinin de yer aldığı heyet, yetkililerden bilgi aldı.

Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da - Resim : 1

İncelemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Altınok, yangını araştırma, sorumlu kurumların tespiti ve benzer acı olayların bir daha yaşanmaması için yapılabilecekler noktasında TBMM Genel Kurulunun Araştırma Komisyonunu kurduğunu anımsattı.

Komisyonda görev yapan her siyasi partiden milletvekilleriyle olayın gerçekleştiği bölgeye geldiklerini, inceleme yaptıklarını ve yetkililerden bilgi aldıklarını söyleyen Altınok, "Üç haftadır çalışıyoruz. Önceki süreçte Kültür ve Turizm Bakanlığını, AFAD'ı dinledik. Önümüzdeki hafta Çalışma Bakanlığını, Turizm Yatırımcılar Derneği ve buna benzer sivil toplum kuruluşlarını dinleyeceğiz. Belki ilerleyen süreçte burada görev almış üniversite hocalarımızla alakalı heyeti çağırıp dinleyeceğiz." diye konuştu.

Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da - Resim : 2

Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Altınok, şöyle devam etti:

"Bir daha böyle olayların yaşanmaması için neler yapabiliriz, yaşanması noktasında da kimlerin ihmali, kusuru yanlışı var, adli boyutuyla değil ama Meclis araştırması boyutuyla tespitini yapacağız. Sonuçta da değerli arkadaşlarımızın katkılarıyla komisyonumuza gelen, bilgi veren ve yerinde inceleme yaptığımız kurumların katkılarıyla bundan sonraki süreçte bir daha böyle acı olayların yaşanmaması için rapor hazırlayıp bunun üzerinden Meclisin üzerine düşen varsa yasal düzenleme açısından Meclisin yapabileceklerini, yürütmenin yapabileceği işler varsa yürütmenin yapabilmesi noktasında tekliflerimizi, önerilerimizi vereceğiz."

Altınok, herkesin üzerine düşen görevi yapması gerektiğini dile getirerek, "Yapmayanlarla alakalı da Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifadeleri vardı. Araştırma Komisyonumuz, hukukun kendine verdiği sınırlar içerisinde nereye kadar giderse gitsin her şeyi araştırıp sonuca bağlamayı düşünüyoruz." dedi.

Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da - Resim : 3

'SORUMLULUK ALMADAN KENERA ÇEKİLEBİLECEĞİ DURUM...'

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Altınok, "Bize bilgi veren hocalarımız yangının başladığı yer, yayılma noktası, yangın merdivenleri, nerede yanmış nerede yanmamış, kullanılan malzemeler noktasında ve elde ettikleri bilgiler noktasında açıklamalar yaptılar. İhmalden ziyade burada her şey dört dörtlük olsaydı 78 insanımız ölmezdi. Onun için burada bir şeyler var. Bir sıkıntı, bir problem var. Bir hata, yanlış, ihmal ne derseniz deyin bir şeyler var ki o insanlarımız hayatını kaybetti. Öyle hiç kimsenin üzerine sorumluluk almadan kenara çekilebileceği durum, olay söz konusu değil. O insanların vebali herkesin üzerinde. Herkesin bundan kendi üzerine sorumluluk alması lazım geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Altınok, Cumhuriyet Başsavcılığının adli soruşturmayı sürdürdüğüne işaret ederek, komisyonun görevinin de olayda kurumsal sorumlulukların tespiti ve bundan sonra bu gibi olayların meydana gelmemesi için alınacak tedbirlerin araştırılması olduğunu anlattı.

Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da - Resim : 4

Komisyon raporunu Meclise sunacaklarını belirten Altınok, şunları kaydetti:

"İdarenin yapması lazım gelen, yerel yönetimlerin, merkez yönetiminin yapması lazım gelenler varsa orada tavsiyelerimiz onlara yönelik olacak. Yasal sıkıntılardan veya eksiklerden ziyade uygulamadan kaynaklanan sıkıntılar da varsa o uygulamaların daha sağlıklı yürüyebilmesi için neler yapılması noktasında da tavsiyelerimizi ilgili birimlere, kurumlara ileteceğiz."

36'sı çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği olayda hiç kimsenin, hiçbir kurumun "sorumsuz" olduğunu söyleyemeyeceğini vurgulayan Altınok, "Vebali kendi üzerine yüklemesi lazım gelir. 'Ben sorumsuzum, başkası sorumlu, öbür kurum daha çok sorumlu' diyerek bu işin içinden çıkma şansımız yoktur. Vicdanı olan herkes bu yangından, bu acıdan kendi yüreğinde pay çıkarması lazım geliyor diye düşünüyorum." dedi.

Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da - Resim : 5

'BURADA SİYASİ PARTİ GÜDEMEYİZ'

Altınok, araştırma komisyonlarının kurumlara yazdığı yazıların standart olduğunu ve değişmediğini dile getirerek, "İlgili bakanlığa, kuruma veya sivil topluma yazdığımızda en az genel müdür veya başkan seviyesinde olmak üzere kurum hakkında teknik bilgi verebilecek birilerinin görevlendirilebilmesi diye yazmışız. Yani bakan ismine veya genel müdür adına yazmıyoruz, kuruma yazıyoruz. Kurum da genel müdür veya başkandan daha az alt kademede olmamak üzere kimi gönderirse o bizim yazımızın cevabını vermiş oluyor." diye konuştu.

Başka ziyaretlerinin de olabileceğini söyleyen Altınok, "Değerlendirmesinden komisyon olarak fayda sağlayacağımız herkesi, hiçbir kişi, sıfat tanımadan, kim olduğuna bakmadan, ihtiyaç duyduğumuz herkesi çağıracağız. 'Şunu çağırırız, bunu çağırmayız' diye çekincemiz yok. İhtiyaç duyduğumuz herkesi çağırırız. Çağırdığımızda da zaten hukukun gereği o insanlar gelmek durumundalar. Burada parti siyaseti güdemeyiz. Hem milletimize karşı mahcup oluruz hem de 78 insanımızın vefatı nedeniyle ailelerine, çocuklarına, akrabalarına karşı mahcubiyet duyarız.

Burada parti siyasetiyle olaya bakmayacağız. Onlar hepsi bizim canımız. Bütün partilerdeki milletvekili kardeşlerimiz aynı şekilde düşünüyor. Burada bu acılar bir daha yaşanmasın diye neler yapabilirizin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Küçük hesapların içinde olmayacağız. Hepimizin vicdanı, evladı, kardeşi var. Herkes burada vefat eden çocukları, kendi evladı, eşi, kardeşi gibi düşünmek zorunda, düşünmeyenlerin de vicdanından şüphe ederim." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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