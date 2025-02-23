Özgür Özel’den Çarpıcı Kartalkaya Raporu, Belgeleri Tek Tek Paylaştı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yer alan Grand Kartal Otel'de 78 kişinin ölümüne neden olan yangın faciasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Özel, yangına ilişkin dikkat çeken raporları kamuoyuyla paylaştı.

BAKANLIK 'KORSAN' İLAN ETMİŞTİ

"36’sı çocuk 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu’daki yangın faciasının soruşturması da ayrı bir faciaya dönüştü, yürekleri, vicdanları yakıyor" diyerek seslenen Özel, şunları söyledi:

Hukuk tanımaz iktidar, asıl sorumluları adaletten kaçırmak için binbir türlü oyun oynuyor. Yangın günü 21 Ocak’ta savcılık talimatı ve resmi yazısı ile oluşturulan Bilirkişi Heyetinin hazırladığı rapor, Turizm Bakanlığı'nın sorumluluğuna işaret ettiği için teslim alınmamış ve bizzat Adalet Bakanı tarafından “korsan” ilan edilmişti.

'HEYETİN GÖREVDEN ÇEKİLMESİ İSTENDİ'

Raporu hazırlayan heyetin, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirildiğini gösteren resmi yazıyı kamuoyu ile paylaşan Özgür Özel, şöyle seslendi: Bilirkişi heyetinin raporu, asıl sorumlunun Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve otel işletmesi olduğunu ortaya koymuştu. O Heyet, kişisel ve mesleki namuslarına sahip çıktı ve doğruda direndi. Heyetin raporu değiştirmesi ya da görevden çekilmesi istendi.

AZİL DİLEKÇELERİ DE PAYLAŞTI

Bilirkişilerin hazırladığı azil dilekçelerini de kamuoyu ile paylaşan Özel, şunları söyledi: 7 bilirkişinin 7’si de gece gündüz çalışıp hazırladıkları rapor kabul edilmeyince aşağıdaki manidar dilekçeleri yazdılar. İktidar temsilcileri bu heyetin yeni uzman isimlerle “genişletildiğini" iddia etmişlerdi. Ancak iktidarın istediği gibi rapor hazırlamayan uzmanların yerine, yeni heyet kurulduğu ortaya çıktı. İlk heyet 3 günde raporu hazırlamışken, yeni heyetten 1 aydır haber yok. Gözünü karartmış, adalet tanımayan bir iktidarla karşı karşıyayız. 78 insanın ölümüne bile partizanca bakan bu zihniyetle milletimiz sandıkta hesaplaşacak.

36’sı çocuk 78 canımızı kaybettiğimiz Bolu’daki yangın faciasının soruşturması da ayrı bir faciaya dönüştü, yürekleri, vicdanları yakıyor.



Hukuk tanımaz iktidar, asıl sorumluları adaletten kaçırmak için binbir türlü oyun oynuyor.



Yangın günü 21 Ocak’ta savcılık talimatı ve… pic.twitter.com/TdlWpSp3mG — Özgür Özel (@eczozgurozel) February 23, 2025

Kaynak: Haber Merkezi