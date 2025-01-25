CHP Lideri Özgür Özel Paylaşmıştı... Fatih Altaylı da Topa Girdi! İşte Bakan Tunç'un 'Korsan' Dediği Bilirkişi Raporu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında 78 vatandaşın hayatını kaybetmesi sonrası ihmaller zincirine tepkiler gelmeye devam ediyor. Olayla ilgili ihmal ve tedbirsizlik iddiaları gündemden düşmezken, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bolu Belediyesi'nin faciadan ne kadar sorumlu olduğu tartışma konusu oldu.

Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan, bugün yaptığı açıklamada ön inceleme raporunu hazırlayan bilirkişilere el çektirildiğini belirtirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de ön inceleme raporunu paylaştı. Bunun üzerine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özel'in paylaştığı raporu 'korsan rapor' olarak nitelendirdi.

Bugün ise gazeteci Fatih Altaylı, Özel'in paylaştığı bilirkişi raporunun ilk bölümünü paylaştı. İşte o rapor:

Kaynak: Haber Merkezi