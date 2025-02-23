Zeytinyağında Büyük Oyun İfşa Oldu, 11 Firma Birden Aynı Yöntemi Uygulamış!
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ürünlerde taklit ve tağşiş yaparak halk sağlığını tehlikeye atan; aldatıcı ürünleri piyasaya süren firmalara yönelik ifşaları devam ediyor. Bakanlık bu kapsamda 11 zeytinyağı firmasını ürettiği ürünlerdeki hileleri kamuoyu ile paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından duyurulan yeni listede 11 zeytinyağı firması tarafından üretilen 17 farklı ürün yer aldı.
Bakanlığın düzenli aralıklarla piyasaya sürülen ürünlerden alınan numeneler inceleniyor ve ürünlerin piyasa sunulduğu şartlarda olup olmadığı; kurallara uyup uymadığı denetleniyor. Denetlemelere takılan ürünler ise sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılıyor.
ZEYTİNYAĞINA TOHUM YAĞI KATMIŞLAR
Bu kapsamda yapılan son denetimlerde 11 farklı zeytinyağı firması tarafından piyasaya sunulan ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildi.
Piyasaya doğal zeytinyağı olarak sunulan ürünlere yapılan denetimler esnasında, ‘tohum yağları karıştırıldığı’ belirlendi.
İşte o firmalar ve ürünleri: