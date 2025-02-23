Ege Denizi'nde Kaçış Planı Sonrası Korkutan Karar, 4 Adada 28 Şubat'a Kadar Eğitime Ara Verildi

Ege Denizi, Santorini Adası’nda yaklaşık 3 haftadır devam eden sismik hareketlilik büyük endişe yaratmaya devam ederken, adada yer alan yanardağlar nedeniyle bir de volkanik tehlike gün yüzüne çıkmıştı.

VOLKANİK HAREKETLİLİK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Yunanistan'daki Kiklad Adaları'nda artan sismik hareketlilik sonrasında, açıklama yapan bilim insanları Andiros ve Santorini çevresinde magma hareketlerinin deniz suyu sıcaklığını artırdığı belirterek uyarmıştı.

4 ADADA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adada kapalı alanların büyük risk oluşturduğunu belirten yetkililer, eski yapıların yakınına yaklaşılmaması ve kıyı bölgelerinden uzak durulması için çağrı yapmıştı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okullar için 28 Şubat'a kadar tatil kararı alındı.

Son deprem hareketlerini gözlemleyen Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi’nin toplantısı sonrasında alınan karar, kamuoyuna açıklandı.

Kaynak: AA