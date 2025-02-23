Ege Denizi'nde Kaçış Planı Sonrası Korkutan Karar, 4 Adada 28 Şubat'a Kadar Eğitime Ara Verildi

Ege Denizi’ndeki depremler hız kesmeden devam ederken, Yunanistan’ın Santorini Adası’ndaki tehlike de sürüyor. Adadaki tahliyelerin, kaçış limanı inşasının ardından ara verilen eğitimde süre uzatıldı. Sismik hareketlilik nedeniyle Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında eğitime bir hafta daha ara verildi.

Son Güncelleme:
Ege Denizi'nde Kaçış Planı Sonrası Korkutan Karar, 4 Adada 28 Şubat'a Kadar Eğitime Ara Verildi

Ege Denizi, Santorini Adası’nda yaklaşık 3 haftadır devam eden sismik hareketlilik büyük endişe yaratmaya devam ederken, adada yer alan yanardağlar nedeniyle bir de volkanik tehlike gün yüzüne çıkmıştı.

Ege Denizi'nde Kaçış Planı Sonrası Korkutan Karar, 4 Adada 28 Şubat'a Kadar Eğitime Ara Verildi - Resim : 1

VOLKANİK HAREKETLİLİK ÖLÇÜLMÜŞTÜ

Yunanistan'daki Kiklad Adaları'nda artan sismik hareketlilik sonrasında, açıklama yapan bilim insanları Andiros ve Santorini çevresinde magma hareketlerinin deniz suyu sıcaklığını artırdığı belirterek uyarmıştı.

Ege Denizi'nde Kaçış Planı Sonrası Korkutan Karar, 4 Adada 28 Şubat'a Kadar Eğitime Ara Verildi - Resim : 2

4 ADADA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Adada kapalı alanların büyük risk oluşturduğunu belirten yetkililer, eski yapıların yakınına yaklaşılmaması ve kıyı bölgelerinden uzak durulması için çağrı yapmıştı. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede Yamurgi, Niyoz, Anafiya ve Santorini adalarında okullar için 28 Şubat'a kadar tatil kararı alındı.

Son deprem hareketlerini gözlemleyen Yunanistan Deprem Riski Değerlendirme ve Risk Azaltma Komitesi’nin toplantısı sonrasında alınan karar, kamuoyuna açıklandı.

Depremin Kucağındaki Santorini’de Acil Alarm, Kaçış Limanı İnşa EdiliyorDepremin Kucağındaki Santorini’de Acil Alarm, Kaçış Limanı İnşa EdiliyorGüncel

Ege Denizi Depremleri Sonrasında Gözden Kaçan İstanbul Gerçeğini Açıkladı, Kimse BilmiyorEge Denizi Depremleri Sonrasında Gözden Kaçan İstanbul Gerçeğini Açıkladı, Kimse BilmiyorGüncel

Ege'deki Deprem Fırtınasında Birinci Bölüm Bitti, İkinci Bölüm Başlıyor...Ege'deki Deprem Fırtınasında Birinci Bölüm Bitti, İkinci Bölüm Başlıyor...Güncel

Kaynak: AA

Etiketler
Ege Denizi Deprem Yunanistan Santorini
Son Güncelleme:
Şekerden 300 Kat Daha Tatlı, Doğal Tatlandırıcı Olarak Biliniyor! Yeni Gelir Kapısı Olacak Şekerden 300 Kat Daha Tatlı, Doğal Tatlandırıcı Olarak Biliniyor! Yeni Gelir Kapısı Olacak
Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
Eyüpsultan’da Faciadan Dönüldü: Taksi Yokuş Aşağı uçtu Eyüpsultan’da Faciadan Dönüldü: Taksi Yokuş Aşağı uçtu
Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor? Gülek Ne demek? Gülek Ne Anlama Geliyor?
ÇOK OKUNANLAR
Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki Gelecek Partisi'nden İstifa Etmişti... Yavuz Değirmenci'den Serap Yazıcı Özbudun'a Tepki
Bakan Şimşek Açık Açık Uyarmıştı! TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam: 77 Liradan 112 Liraya Yükseldi TÜVTÜRK'te Kredi Kartı ile Ödemede Komisyona Zam
Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün Kar ve Fırtına Çok Sert Vuracak: Yılın En Soğuk Akşamı Bugün
Kongreye Saatler Kala Bomba Kulis: Sinan Akçıl ve Mesut Özil AKP Yönetimine mi Girdi? Kongreye Saatler Kala Bomba Kulis: Sinan Akçıl ve Mesut Özil AKP Yönetimine mi Girdi?
'Mahkumlara Kısmi Af Geliyor' İddiası: Kimler Yararlanabilecek? 'Mahkumlara Kısmi Af Geliyor' İddiası: Kimler Yararlanabilecek?