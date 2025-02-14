Ege Denizi Depremleri Sonrasında Gözden Kaçan İstanbul Gerçeğini Açıkladı, Kimse Bilmiyor

Ege Denizi’ndeki deprem fırtınasının ardından gözler uzun zamandır olası büyük bir deprem beklenen İstanbul’a yeniden çevrildi. Daha önce beklenen İstanbul depremine ilişkin önemli açıklamalar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul için yeni uyarılar yaptı.

'TEHLİKE AZALDI'

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Bektaş, “İstanbul’da büyük deprem çok zor” diyerek şunları söyledi: İstanbul’un doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2’dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

'SON 500 YILDIR DEPREM OLMADI'

İstanbul’un batısında son 500 yılda büyük deprem yaşanmadığına dikkat çeken Bektaş, güncel fay sürüklenmesinin de bu bilgiyi doğruladığını söyledi.

'EN AKTİF DÖNEMDE 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE'

Büyük depremler arası sakinlik dönemlerinin 89-163 yıl olduğunu vurgulayan Bektaş “Marmara’da 500 yıllık tarihsel periyodun en aktif dönemi batıdan doğuya göç eden ve 6 adet M>7 depremini üreten 20. yüzyıldır” dedi.

İSTANBULDA BÜYÜK DEPREM ÇOK ZOR

İstanbulun doğusunda, Adalar Fay segmentinde gelişen 1509 ve 1766 depremlerinin tahmini büyüklüğü M 6,8-7,2 dir (Ambraseys,2000). 1963 Adalar depremi M 6,3 olduğuna göre bu segmentin deprem tehlikesi oldukça azalmıştır.

İstanbulun batısında son pic.twitter.com/rLK1RHehTo — Prof. Dr. Osman Bektaş (@profobektas) February 14, 2025

Kaynak: Haber Merkezi