Eyüpsultan’da Faciadan Dönüldü: Taksi Yokuş Aşağı uçtu

İstanbul'da lapa lapa yağan kar kazaları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan’da kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bir ticari taksi kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başladı.

Hızla ilerleyen taksi, kaldırıma çıktıktan sonra bir apartmanın önüne düşerek durabildi. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde meydana gelen kazada, taksiye maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA