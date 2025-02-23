Eyüpsultan’da Faciadan Dönüldü: Taksi Yokuş Aşağı uçtu

İstanbul'da kar, gizli buzlanmayı da beraberinde getirdi. Sürücüler karlı yollarda güçlük çekti. Eyüpsultan’da ise karda kayan taksi apartmanın önüne düştü.

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İstanbul'da lapa lapa yağan kar kazaları da beraberinde getirdi. Eyüpsultan’da kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda bir ticari taksi kontrolden çıkarak yokuş aşağı kaymaya başladı.

Eyüpsultan’da Faciadan Dönüldü: Taksi Yokuş Aşağı uçtu - Resim : 1

Hızla ilerleyen taksi, kaldırıma çıktıktan sonra bir apartmanın önüne düşerek durabildi. O anlar ise bir cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan Çırçır Mahallesi'nde meydana gelen kazada, taksiye maddi hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Eyüpsultan’da Faciadan Dönüldü: Taksi Yokuş Aşağı uçtu - Resim : 2

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Kaynak: İHA

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