Ahmet Minguzzi'nin Acılı Annesinden Adalet İsyanı: Cani Canidir

İstanbul’da Tarihi Salı Pazarı’nda yaşanan cinayet Türkiye’nin gündemine oturmuştu. 15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi’nin çıkan tartışmada feci şekilde hayatını kaybettiği cinayetle ilgili anne Yasemin Minguzzi’nin adalet arayışı devam ediyor. Anne Minguzzi, saldırganların en ağır cezayı almalarını isterken, saldırganların yaşına bakılmaksızın "Canilerin cani" olduğunu dile getirdi.

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İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak’ta kan donduran bir olay yaşandı. 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte Tarihi Salı Pazarı’na gelerek kaykay malzemesi ve kıyafet alışverişine çıktı. Burada kendisine laf atan çocuklara “Pardon kardeşim” şeklinde yanıt veren Minguzzi, daha sonra kendisine laf atan çocuklarla bir kez daha karşılaştı.

Ahmet Minguzzi'nin Acılı Annesinden Adalet İsyanı: Cani Canidir - Resim : 1

YÜREKLERİ YAKAN CİNAYET

İki saldırgan Minguzzi’ye saldırırken, şüphelilerden 15 yaşındaki B. B., Minguzzi’yi 5 farklı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Diğer saldırgan 16 yaşındaki U. B. ise yere düşerek kanlar içinde kalan Minguzzi’yi tekmeledi.

Minguzzi’nin 8 Şubat’ta beyin ölümü gerçekleşirken, 10 Şubat’ta ise son yoluculuğuna uğurlandı.

Olayın ardından kısa süre içerisinde yakalanan iki saldırgan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet Minguzzi'nin Acılı Annesinden Adalet İsyanı: Cani Canidir - Resim : 2

‘CANİ CANİDİR’

Evlatlarını kaybeden acılı aile, yaşanan saldırının ardından adalet arayışlarına devam ediyor. Anne Yasemin Mingguzi yaptığı açıklamada bu dünyada yaşayamaz hale geldiğini, bir ruh gibi olduğunu ifade ederek oğlundan geri kalanın sadece bir tutam saç olduğunu söyledi.

Anne Minguzzi, saldırganların en ağır cezayı almalarını istediğini söylerken, saldırganların yaşına bakılmaksızın caninin cani olduğunu belirtti.

Ahmet Minguzzi'nin Acılı Annesinden Adalet İsyanı: Cani Canidir - Resim : 3

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Kaynak: Show TV

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