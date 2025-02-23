Karadeniz Bölgesi'nde Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz bölgesinde yer alan Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop, Samsun ve Ordu illerinde kuvvetli kar yağışının etkisini sürdüreceğini duyurdu.
Açıklamaya göre, söz konusu illerdeki kar sağanaklarının yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Yetkililer, vatandaşların özellikle ulaşımda aksamalara, buzlanma ve don olaylarına, tipi ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda ise çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: