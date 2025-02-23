Beykoz'da Feci Kaza: Buzlu Yolda Kaydı, Taksi ve İki Eve Çarptı

İstanbul Beykoz'da gece felaketten dönüldü. Buzlanma nedeniyle kayan araç önce bir taksiye ardından iki eve çarparak durabildi.

Beykoz'da Feci Kaza: Buzlu Yolda Kaydı, Taksi ve İki Eve Çarptı

Gece saat 02.00'de Beykoz'un Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde korkunç bir kaza yaşandı. Buzlanmış yolda kontrolü kaybeden otomobil, yaklaşık 300 metre boyunca hızla kayarak önce yol kenarında mahsur kalan taksiye çarptı, ardından bir evin duvarına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle duvar yıkılırken, savrulan otomobil başka bir evin duvarına da çarparak ancak durabildi.

Beykoz'da Feci Kaza: Buzlu Yolda Kaydı, Taksi ve İki Eve Çarptı - Resim : 1

Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, yaralı sürücülere hızla müdahale etti. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan sürücülerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

Duvarı yıkılan evin sahibi Barış Hancıoğlu, büyük bir felaketten dönüldüğünü söyledi.

Beykoz'da Feci Kaza: Buzlu Yolda Kaydı, Taksi ve İki Eve Çarptı - Resim : 2

Olay sırasında uyuyan Hancıoğlu, “Yıkılan oda annemin yatak odasıydı. Annem normalde bu saatte uyuyor olurdu, ama o gün odasına geçmedi, 'Biraz daha oturayım' dedi. Şans eseri, yoksa bu kazadan çok daha kötü bir sonuç çıkabilirdi” diye konuştu.

Kazanın ardından Beykoz Belediyesi ekipleri, sokağı trafiğe kapatarak buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.

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Kaynak: DHA

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