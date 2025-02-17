Ege'deki Deprem Fırtınasında Birinci Bölüm Bitti, İkinci Bölüm Başlıyor...

Ege Denizi'nde 28 Ocak'tan itibaren yaşanan deprem fırtınası sürüyor. DEÜ'nün DAUM Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Santorini Adası kuzeydoğusunda 28 Ocak'tan bugüne kadar 3 bini aşan deprem meydana geldiğini söyleyen Prof. Dr. Sözbilir, "Büyüklüğü 5'e varan bu depremlerin bir kısmının magmanın deniz tabanına doğru göçünden kaynaklandığı, önemli bir bölümünün ise bölgede var olan diri faylar üzerinde gelişen tektonik kökenli depremler olduğu anlaşılmaktadır. Bu deprem aktivitesi başladığı günden beri bir maksimum pik oluşturacak şekilde geliştiği ve sonrasında sönümlenmeye başladığı bir çan eğrisi şeklinde geliştiği görülmektedir.

'YENİ BİR DEPREM FIRTINASININ HABERCİSİ'

Bu aşamada bir belirsizlik evresine geçildiği düşünülmektedir. Bu belirsizlik yeni bir deprem fırtınasının habercisi olabilir. Benzer durumlar, bölgede 2011-2012 yıllarında da yaşanmıştı. O dönemde de günlük deprem aktivitesinin çan eğrisi sunacak şekilde birkaç deprem fırtınasının tekrarı şeklinde gelişmişti. Ancak şu aşamadaki deprem fırtınasının ilk bölümünün sonuna geldik gibi görünüyor. Günde ortalama 400'e yakın deprem şimdi 10-15'e düştü. Bu aşamada, 'İlk deprem fırtınası tamamlanmıştır' diyebiliriz" dedi.

Kaynak: DHA