Ünlü Astrolog Fenerbahçe-Galatasaray Derbisini Kimin Kazanacağını Açıkladı

Daha önce yaptığı paylaşımlarla çok sayıda olayı günler öncesinden bilen ünlü astrolog Dinçer Güner şimdi de Galatasaray- Fenerbahçe derbisine ilişkin yaptığı paylaşımlar heyecanlandırdı.

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Güner, iki takımın haritasını analiz ederek sonuçları tek tek paylaştı. Güner, maçta Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalinin daha çok olduğunu söyledi.

'GALATASARAY DAĞILMAYA YATKIN'

Derbinin sürprizlere sahne olabileceği vurgusu yapan Güner, “Tutar- tutmaz, bu konuda bana güvenmeyin! Zira hayatımda 90dk maç izlemişliğim yok” diyerek şunları söyledi: Maçın başlangıcında Yükselen Başak burcu, Galatasaray'ı temsilen öne çıkıyor. Bu, sarı-kırmızılıların analitik, detaycı ve işine odaklanmış bir ruh haliyle sahaya çıkacağını gösteriyor. Ancak Başak burcunun yöneticisi Merkür, Balık burcunda ve zararlı konumda. Bu da Galatasaray'ın dağılmaya, kontrol kaybına ve yanlış kararlar almaya yatkın olabileceğini işaret ediyor.

'TAKIMIN ŞANSI DÜŞÜK'

Galatasaray'ın hakem kararları ya da teknik direktör kararları gibi otorite engelleriyle karşılaşabileceğini ifade eden Güner, Galatasaray'ı temsil eden bölgede bulunan Güney Ay Düğümü, takımın şansının düşük olabileceğini ve sıkıntılar yaşayabileceğini belirtti.

'FENERBAHÇE OLUMLU YÖNDE'

Fenerbahçe’nin Balık burcunu temsil ettiğine dikkat çeken Güner, “Neptün'ün etkisi altında olan sarı-lacivertliler, maça büyük hayaller ve ideallerle başlayacak ancak zaman zaman odaklanma sorunları yaşayabilir. Bununla birlikte, Kuzey Ay Düğümü Fenerbahçe'nin tarafında bulunuyor, bu da bazı durumların şans eseri olumlu yönde gelişebileceğini gösteriyor” dedi.

“Takım içi iletişim Fenerbahçe için kritik bir rol oynayacak” diyen Güner, Fenerbahçe daha iddialı ve göz önünde olan bir takım haline gelebilir diye belirtti.

FB- GS DERBİ ANALİZİ



Merhaba Arkadaşlar. 24 Şubat pazartesi 20:00’da Galatasaray’ın kendi stadında oynanacağı bir derbi maçı olacak. Eee malum yıllarca derbi maçlarının astrolojik analizini yaptığım için, bu maçta da el atayım dedim. Diğer derbi maç analizlerini okuyanlar,… pic.twitter.com/CW4sTIlbdW — Dinçer Güner (@dincerguner) February 22, 2025

Kaynak: Haber Merkezi