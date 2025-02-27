Başkentte Feci Kaza! Öğrenci Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde öğrenci servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. Feci kazada 6'sı öğrenci, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Başkentte Feci Kaza! Öğrenci Servisi ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: Yaralılar Var

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Alparslan Türkeş Bulvarı Çayırhan Yolu'nun 6'ncı kilometresinde saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Çayırhan yönüne giden Refik Metin yönetimindeki öğrenci servisi, kavşaktan geçtiği sırada, tali yoldan gelen İsmail Çakmak'ın kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücü İsmail Çakmak, yanında bulunan Necla Özmen (53) ile minibüsteki 6 öğrenci yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İsmail Çakmak'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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