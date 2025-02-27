Şanlıurfa'da Korkunç Kaza: Sürücü Öldü, Arkadaşı Yaralı

Şanlıurfa'nın İpekyol Bulvarı'nda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

Aracın devrilmesi üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri, araçta sıkışan iki kişiyi kurtararak ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen sürücü Ekrem Şavur kurtarılamadı. Yanında bulunan Murat H.'nin tedavi devam ediyor.

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA