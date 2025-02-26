Antalya'da Trafik Kazası; 3 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi 1060 Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Olcay Y. yönetimindeki 07 BLV 334 plakalı Seat marka otomobil, kavşakta Ahmet Ç.'nin kullandığı 07 ADB 370 plakalı Fiat marka araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan Mustafa Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, çarpışma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Yetkililer, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek için soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA