Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Uyarısı! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini açıkladı. Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak yağış ve birçok bölgede kuvvetli rüzgâr bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Ağrı çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenirken, ülkenin kalan kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Bazı bölgelerde termometrelerin 40 dereceyi aşması beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve Gaziantep’te sıcaklıkların 44-46 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden eseceği ve bazı bölgelerde zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiği açıklandı. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Vatandaşların çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi.
KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Kuvvetli yağış uyarısı yapılan Ağrı ve çevresinde, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanakların, kısa süreli yoğunluk gösterebileceği uyarısı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Bölgelere göre hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar Edirne’de 40, Denizli’de 42, Antalya’da 42, Diyarbakır’da ise 46 dereceye kadar yükselecek. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın zaman zaman kuvvetli eseceği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise kısa süreli yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde, öğle saatlerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 40°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 46°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 44°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Haber Merkezi