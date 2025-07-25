Meteoroloji'den Kuvvetli Yağış ve Sıcaklık Uyarısı! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Özellikle Ağrı çevrelerinde yağışların öğle saatlerinde kuvvetli olması beklenirken, ülkenin kalan kesimlerinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği bildirildi. Bazı bölgelerde termometrelerin 40 dereceyi aşması beklenirken, özellikle Güneydoğu Anadolu’da Diyarbakır ve Gaziantep’te sıcaklıkların 44-46 dereceye kadar çıkacağı öngörülüyor.

FIRTINA UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden eseceği ve bazı bölgelerde zaman zaman kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiği açıklandı. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege'nin kıyı kesimleri, Akdeniz’in iç bölgeleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Vatandaşların çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri gibi risklere karşı dikkatli olmaları istendi.

KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Kuvvetli yağış uyarısı yapılan Ağrı ve çevresinde, sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Özellikle öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen sağanakların, kısa süreli yoğunluk gösterebileceği uyarısı yapıldı.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

Bölgelere göre hava durumu değerlendirmelerine göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu genelinde güneşli bir hava hâkim olacak. Sıcaklıklar Edirne’de 40, Denizli’de 42, Antalya’da 42, Diyarbakır’da ise 46 dereceye kadar yükselecek. Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın zaman zaman kuvvetli eseceği, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda ise kısa süreli yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Samsun'un doğu kesimleri ile Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı

TRABZON °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde, öğle saatlerinde, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 46°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

Kaynak: Haber Merkezi