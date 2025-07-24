İstanbul'daki Karting Yarışlarına Sıcak Hava Darbesi
İstanbul'da aşırı sıcaklıklar sürerken, MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak Tuzla yarışları da ertelenmek zorunda kaldı.
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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ile Kütahya Çini Spor Kulübü (KÇSK) tarafından Tuzla'da düzenlenmesi planlanan MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak Tuzla yarışlarına, aşırı hava sıcaklıkları darbe vurdu.
TOSFED'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, etkinliğin, medikal delege Dr. Osman İrez'in önerisi doğrultusunda ertelendiği belirtildi.
Açıklamada, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden aşırı hava sıcaklıklılarının yaratabileceği sağlık riskleri göz önünde bulundurularak, yarışma süresince doğrudan güneşe maruz kalacak sporcu ve görevli personelin sağlığını korumak amacıyla ileri bir tarihe ertelenmiştir." denildi.
Kaynak: AA