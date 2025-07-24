11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zehir Taciri Yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma tarafından yakalandı.

11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zehir Taciri Yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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