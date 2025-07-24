11 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zehir Taciri Yakalandı

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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ö. isimli şahıs, Şehitkâmil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA