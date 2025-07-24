Türkiye'nin Yüreği Bir Kez Daha Yandı! 10 Kahramana Acı Veda

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Türkiye’nin ciğerleri tek tek yanmaya devam ederken, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinden gelen bir haber herkesi yasa boğdu. Çıkan orman yangınıyla mücadele eden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin isimleri Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan olarak açıklandı.

Kimlik tespiti ve DNA incelemesi tamamlanan işçi ve gönüllülerin cenazeleri Ankara Adli Tıp Grup Başkanlığı’ndan ailelerine teslim edildi.

Hayatını kaybedenlerin naaşları, tek tek kılınacak cenaze namazlarının ardından memleketlerinde toprağa verilecek. Yangınlarla mücadele ederken hayatını kaybeden 5 orman işçisi ve 5 AKUT gönüllüsüne son veda…

EYÜP DERELİ

Orman yangınına müdahale ederken alevlerin ortasında kalarak hayatını kaybeden dozer operatörü Eyüp Dereli, için Reşadiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak. Dereli'nin Kanlıpınar Şehitliği'nde toprağa verilecek.

MUHARREM CAN

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden AKUT gönüllüsü ve uçak mühendisi Muharrem Can'ın Konya'daki baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Can, yarın memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlanacak.

TOLUNAY KOCAMAN

Hayatını kaybeden Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Tolunay Kocaman'ın cenaze töreni öncesi köy meydanında çalışma yapılıyor. Kocaman’ın cenazesinin Kümbet Mahallesi'ndeki evine getirilmesi bekleniyor.

ALPEREN ÖZCAN

Yangında hayatını kaybeden AKUT Gönüllüsü Alperen Özcan'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Ahmet Hamdi Akseki Camii’ne getirildi. Özcan'ın 6 Şubat depremlerinde de görev yaptığı belirtildi. Özcan'ın Eskişehir'e gideceği gün de babasının tedirgin olduğu ve servise yetişememesi için trafikte oyalandığı ancak bölgeye gidecek aracın bekleyerek Özcan'ı aldığı öğrenildi.

'BABASI GİTMESİN DİYE YOLDA OYALANMIŞ'

Alperen Özcan'ın kuzeni Hasan Biber, Özcan'ın ısrarla bölgeye gitmek istediğini belirterek, "Eniştemizin anlattığına göre, eniştem göndermek istememiş. Göndermek istemediği halde gitmek için çok ısrar etmiş. Hatta servise yetişmesin diye trafikte biraz oyalanmışlar ama işte ecel çekeceği için şehadeti yaşayacağı için yetişti. Oyalanmalarına rağmen servistekiler beklemişler. Şehadetinden önce saat 06.00'da annesiyle yazışması var; 'söndürme çalışmaları olumlu, soğutmaya başladık; eğer rüzgar tersten esmezse, yeniden alevlendirmezse bugün bitirebiliriz' gibi bir yazışma olmuş. Bir de öğlen saat 12.00 civarında annesiyle tekrardan görüşebilmiş. Ondan sonra da görüşme ihtimali olmamış zaten. En son Kahramanmaraş depremine de gitmişti. Diğer yangınlara da gidiyordu gönüllü olarak ama bu seferki gidişi biraz daha manidar oldu" diye konuştu.

ENES KIZILYAR

Eskişehir Seyitgazi Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli ve 25 yaşındaki Enes Kızılyar memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Karabük Sevgi Pınarı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da katıldı. Bakan Kacır, Enes Kızılyar'ın babası Ayhan ve yakınları ile görüşerek taziyede bulundu.

Orman Muhafaza Memuru Enes Kızılyar'ın babası Ayhan Kızılyar, son kez oğlunun tabutuna sarıldı. Kızılyar'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakiben 5000 Evler Aile Mezarlığı'nda dualar eşliğinde toprağa verildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA