Diyarbakır’da Petrol Sondaj Kuyusunda Patlama! 2'si Ağır, 7 Yaralı

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Diyarbakır’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol sondaj kuyusunda gece saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında 7 işçi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, Diyarbakır-Batman karayolu üzerindeki Üçtepe-1 isimli sondaj sahasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen patlamayla birlikte tesiste yangın çıktı. Çalışanlar panik yaşarken, durumu fark edenler hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı işçilere ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

2 İŞÇİNİN DURUMU KRİTİK

Yaralanan işçilerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılırken, 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Diğer 5 işçinin ise durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin sürdüğü aktarıldı. Patlamanın nedeni ile ilgili teknik inceleme başlatıldı.

İlk belirlemelere göre olayın gaz sıkışmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor. Yetkililer, sondaj sahasında güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirtirken, patlamayla ilgili kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA