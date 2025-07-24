Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kahraman Ormancının Babasına Telefon

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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken hayatını kaybeden 28 yaşındaki Kocaman'ın cenazesi, bugün ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Seyitgazi ilçesi Kümbet Mezarlığı'na defnedildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreni sırasında Kocaman'ın babası Hüseyin Kocaman'la telefonla görüştü. Erdoğan telefon görüşmesinde şehidin babasına başsağlığı ve sabır diledi.

Cenaze törenine katılan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay da Kocaman ailesinin acısını paylaşarak, başsağlığı dileğinde bulundu. Oktay, defin işleminin ardından Kocaman'ın tabutuna sarılı olan Türk bayrağını aileye teslim etti.

Kaynak: Haber Merkezi