Minguzzi Cinayeti Davasında Flaş Gelişme! Dosyalar Birleşti, Sanık Sayısı Yükseldi

Kadıköy'de, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin canice katledilmesine ilişkin 2 sanıklı ana dava doyası ile sonradan tutuklanarak haklarında iddianame hazırlanan 2 sanığın dosyası birleştirildi. Davada sanık sayısı 4’e çıktı

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Minguzzi Cinayeti Davasında Flaş Gelişme! Dosyalar Birleşti, Sanık Sayısı Yükseldi
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Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla birlikte Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi’nde bulunan pazara gitmişti. Burada B.B. ve U.B. isimli kişilerle çıkan tartışma sonucunda, B.B. tarafından bıçaklandı. Minguzzi yere düştükten sonra U.B.’nin de tekmelediği ifade edildi. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat’ta yaşamını yitirmişti.

İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu sanıklar U.B. ile B.B'nin Mattia Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesi olayına ilişkin yargılandıkları ana dosya ile, olay günü sanıkların yanında oldukları belirlenen çocuk sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım" suçundan birleştirilme talepli hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Dosyanın birleşmesiyle birlikte davada yargılanan sanık sayısı 4'e çıktı. Duruşma 2 Ekim'de görülecek.

Kaynak: İHA

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