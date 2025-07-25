Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Son Güncelleme:
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Cumhuriyet Savcısı adayı Furkan Sena Bayraktutan, Alucra (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.

Ayrıca Hakim adayı Osman Sabri Ömerbeyoğlu Göksun (Kahramanmaraş) Hakimliği'ne atandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
HSK
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kahraman Ormancının Babasına Telefon Cumhurbaşkanı'ndan, Kahraman Ormancının Babasına Telefon
Şans O Burcun Peşini Hiç Bırakmayacak Şans O Burcun Peşini Hiç Bırakmayacak
Özel'den Kurtulmuş ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama: 'Meselenin Nereye Ereceğini Duyduktan Sonra...' Özel'den Kurtulmuş ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama
6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı 6 Saatten Az Uyuduğunuzda Vücudunuza Ne Olur? Bilim Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Araç Alacaklar Dikkat! Otomobilde ÖTV Oranları Değişti, Fiyatlar Altüst Oldu! İşte Model Model Yeni Araba Fiyatları ÖTV'nin Zammının Ardından İşte Model Model Yeni Fiyatlar
İfşa İddiası Sonrası Mauro Icardi'den 'Bamya' Yorumlarına Fotoğraflı Yanıt! Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor Sosyal Medya Yıkıldı! Herkes Bunu Konuşuyor
'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Termometreler Rekor Kıracak: Bunaltıcı Sıcaklar Kaç Gün Sürecek? 'Cehennem Sıcakları' İçin Uyarı Üstüne Uyarı! Kaç Gün Sürecek?
Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken... Galatasaray'ı Yıkan Haber! İstanbul'a Gelmesi Beklenirken...