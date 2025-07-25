Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de
Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Cumhuriyet Savcısı adayı Furkan Sena Bayraktutan, Alucra (Şebinkarahisar) Cumhuriyet Savcılığı'na atandı.
Ayrıca Hakim adayı Osman Sabri Ömerbeyoğlu Göksun (Kahramanmaraş) Hakimliği'ne atandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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