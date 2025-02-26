Balıkesir'de Feci Kazada 2 Kişi Öldü

Balıkesir-Edremit kara yolu Nermin Hanım Çiftliği Kavşağı yakınlarında seyir halindeki 10 N 5542 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Yoldan savrulan araç, zeytinlik alana devrildi.

Kazada, otomobilin sürücüsü Ş.A. ve yanında yolcu olarak bulunan B.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede sürücü ve yolcunun hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA