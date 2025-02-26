Doktorlardan Başkent Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş': Yılgınız, Sağlık Sistemi Çöktü

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün” çağrısıyla İstanbul’dan Ankara’ya ‘Beyaz Yürüyüş’ başlattı. Eylem kapsamında Gebze’de basın açıklaması yapan doktorlar adına yapılan açıklamada, “Sağlık sistemi çöktü. Yeni bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün diyoruz” ifadesi kullanıldı.

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Yürüyüş kapsamında Gebze Kent Meydanı’nda bir araya gelen doktorlar basın açıklaması yaptı. Hekimler, “Başka bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün” pankartı açarken, “Sağlık haktır, satılamaz”, “Sağlıkta şiddet sona ersin” ve “Örgütlü emek, sağlıklı toplum” yazılı dövizler taşıdı.

Çok sayıda meslek örgütünün, sendikanın ve vatandaşların da katılarak destek verdiği basın açıklamasında, “Hekimler yalnız değildir”, “Birleşe birleşe kazanacağız” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Gebze Kent Meydanı’nda bir konuşma gerçekleştiren Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Kenan Cibaroğulları, bunun bir başlangıç olduğunu dile getirirken eyleme destek veren kurum ve kuruluşlara da teşekkür etti.

Doktorlardan Başkent Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş': Yılgınız, Sağlık Sistemi Çöktü - Resim : 1

‘SAĞLIK ÇALIŞANLARI OLARAK ÇOK YILGINIZ’

Sağlık çalışanları olarak artan iş yükü, iş baskısı, 5 dakikalık hasta muayeneleri ve siyasette sistemin hatalarının doktorlara yüklenmesi dolayısıyla çok yılgın olduklarını ifade eden Cibaroğulları, eyleme destek veren vatandaşlara seslenerek “Sevgili Gebzeliler, siz mutlu musunuz?” diye sordu.

Sağlığın sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da iyilik hali olduğunu belirten Cibaroğulları, bu sebeple mutluluğun da insan sağlığının bir parçası olduğunu dile getirdi.

Doktorlardan Başkent Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş': Yılgınız, Sağlık Sistemi Çöktü - Resim : 2

‘SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ’

Cibaroğulları, bu soruya verilecek yanıtların çoğunun hayır olacağını düşündüğünü söyleyerek “Biz de yılgınlığımızı bir kenara atmak zorundayız. Bu daha başlangıç diyoruz. Sağlık sistemi çöktü. Yeni bir sağlık sistemi, başka bir hekimlik ortamı mümkün diyoruz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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