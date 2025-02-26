Evliliği Tartışma Yaratmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda

Mahkeme tarafından akli melekelerinin yerinde olup olmadığının tespitine karar verilen İnan Kıraç, sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na geldi. İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, babasının Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından konuyu mahkemeye taşımıştı.

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Emine Alangoya ile evlenmesinin ardından, kızı İpek Kıraç’ın İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesine başvuruda bulunarak babasının evliliğinin iptalini istemesinin ardından mahkeme İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesi karar verdi.

Evliliği Tartışma Yaratmıştı: İnan Kıraç Adli Tıp Kurumu'nda - Resim : 1

İnan Kıraç sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na geldi. Adli Tıp Kurumu'ndaki psikiyatrik muayeneden sonra İnan Kıraç’ın akli melekelerinin yerinde olup olmadığı ile ilgili rapor hazırlanması bekleniyor.

TARTIŞMALI EVLİLİK MAHKEMEYE TAŞINDI

İpek Kıraç, babasının maddi ve manevi olarak korunması amasıyla kısıtlanması ve kendisine vasi atanması için İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurduğunu duyurmuştu.

Babasının yeni eşi Alangoya’yı işaret eden İpek Kıraç babasına tuzak kurulduğu iddiasını ortaya atmıştı.

İpek Kıraç, "Babamın sevgi ve iyi niyet temelli olmadığı aşikâr olan bu sözde evliliğin bilincinde bile olmadığına inanıyorum" demişti.

İpek Kıraç ile İnan Kıraç Savaşında Yeni Perde! Baba-Kız Arasında Sular Durulmuyor: Bu Kez Evliliğinin İptal Edilmesi için Dava Açtıİpek Kıraç ile İnan Kıraç Savaşında Yeni Perde! Baba-Kız Arasında Sular Durulmuyor: Bu Kez Evliliğinin İptal Edilmesi için Dava AçtıEkonomi

Kaynak: DHA

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