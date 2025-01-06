İpek Kıraç ile İnan Kıraç Savaşında Yeni Perde! Baba-Kız Arasında Sular Durulmuyor: Bu Kez Evliliğinin İptal Edilmesi için Dava Açtı

İş dünyasının önemli isimlerinden İnan Kıraç ile kızı İpek Kıraç bir kez daha karşı karşıya geldi. İş insanı İnan Kıraç ile Koç Holding’in eski muhasebe müdürü Emine Alangoya 2024’ün son günlerinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün makam odasında kıyılan gizli nikahla dünya evine girmişti. Bu evliliğin ortaya çıkmasından sonra babası İnan Kıraç’ın ‘akli melekelerinin’ yerinde olmadığına dair mahkemeye başvuran İpek Kıraç, ikinci adımı da attı.

‘AKIL SAĞLIĞI YERİNDEDİR’ RAPORU USÜLSUZ ALINDI İDDİASI

İstanbul Anadolu Adliyesi 18. Aile Mahkemesi’ne dilekçe veren İpek Kıraç, evliliğin babasının sağlık durumunun kötüye kullanılmasından kaynaklandığını öne sürdü. Patronlar Dünyası’nda yer alan habere göre ayrıca İnan Kıraç’ın evlilik öncesi aldığı ‘akıl sağlığı yerindedir’ raporunun usulsüz olduğunu iddia etti. Dilekçede raporun verildiği tarihte raporun alındığı hastaneye gidip gidilmediğinin kamera kayıtları ve HTS dökümleri ile araştırılması istendi.

75 yaşındaki Emine Alangoya, İnan Kıraç ile dördüncü evliliğini gerçekleştirdi.

Daha önceki üç evliliğinden 2 çocuğu bulunan Emine Alangoya’nın 2 eşi vefat etmişti.

Kaynak: Patronlar Dünyası