Euro Bölgesi Ekonomisinde Daralma

Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite 2024 Aralık'ta yavaşladı. Kasım ayında 48,3 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 49,6'ya ulaştı.

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Euro Bölgesi Ekonomisinde Daralma

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde aralıkta ekonomik faaliyet yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi. Bu dönemde enflasyonist baskılarda da artış yaşandı. Böylece, Euro Bölgesi ekonomisi 2024'ü kırılgan bir durumda tamamladı.

Kasım ayında 48,3 seviyesinde olan Euro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 49,6'ya ulaştı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Ayrıca, Euro Bölgesi'nde kasımda 49,5 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta 51,6'ya çıktı.

Kaynak: AA

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