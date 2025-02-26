Kardan Gelinle Evlendi: Düğün Yapıp, Takı Töreni Düzenledi

Giresun’un Çanakçı ilçesinde yaşayan Osman Karadeniz, yoğun kar yağışını fırsata çevirerek sıra dışı bir etkinliğe imza attı. Kardan yaptığı 'kardan gelin'e "Münire" adını veren Karadeniz, ailesiyle birlikte düğün organize etti.

TAKI TÖRENİNDE SIRAYA GİRDİLER

Damatlık giyip tüm düğün geleneklerini eksiksiz yerine getiren Karadeniz ve ailesi, horon ve misket oynayarak eğlendi. Akrabaları ise geline takı taktı.

'GELİN BİRAZ SOĞUK DAVRANIYOR'

Cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral olurken, takipçilerden de mizah dolu yorumlar geldi.

"Gelin biraz soğuk davranıyor", "Bu aşkı korumak için derin dondurucu şart" ve "Allah bir yastıkta kocatsın" gibi esprili yorumlar, paylaşıma renk kattı.

Kaynak: DHA-İHA