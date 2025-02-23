Samsun'da Karın Keyfini Esnaf Çıkardı: 4.2 Metre Kardan Adam Yaptı

Samsun'da kar yağışının kendini göstermesiyle esnaf da kendini dışarı attı. Boş vaktini değerlendiren esnaf 4.2 metre boyunda kardan adam yaptı.

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Samsun'da Karın Keyfini Esnaf Çıkardı: 4.2 Metre Kardan Adam Yaptı

Samsun'un Bafra ilçesinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte bir araya gelen esnaflar, 5 saatte 4.2 metre boyunda kardan adam yaptı.

Samsun’un Bafra ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen esnaflar, 4 metre 20 cm boyunda dev bir kardan adam yaptı.

Bafra Çilhane Mahallesi’nde çeşitli sektörlerden iş yerleri bulunan esnaflar, kışın keyfini çıkarmak için bir araya geldi.

5 SAATTE BİTİRDİLER

Esnaflardan Zeki Tulum, ilçede iki yıldır yoğun kar yağışı görülmediğini belirterek, "İki sene önce de kardan adam yapmıştık. Bu yıl kar yağınca tekrar bir araya gelip bu anıyı yaşamak istedik. Sabah 10.00’da başladık ve yaklaşık 5 saatte tamamladık. Eğlenceli bir çalışma oldu" dedi.


Mahalle sakinleri de dev kardan adamı büyük bir beğeniyle karşıladı.

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Kaynak: İHA

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