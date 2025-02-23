Soğuk Hava Hareket Halindeki Otomobilin Aküsünü Bitirdi

Akyaka'da etkili olan soğuk hava, aracın aküsünün boşalmasına neden oldu.

Soğuk Hava Hareket Halindeki Otomobilin Aküsünü Bitirdi

Kars'ın Akyaka ilçesinde Altay soğukları sert şekilde kendini göstermeye devam ediyor. Bir otomobilin aküsü hareket halindeyken boşaldı, evlerin çatısındaki ısı panellerinin depoları patladı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava dalgası, Kars’ın Akyaka ilçesinde hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 25 dereceye kadar düştüğü ilçede, hareket halindeki bir aracın aküsünün boşalması ise vatandaşları şaşkına çevirdi.
Aküsü boşalan araç sürücüsü bir süre yolda kalırken, başka araçtan takviye verilerek uzun uğraşlar sonucu çalıştırılıp, yoluna devam etti.

'ARABA DONMUŞTU, AKÜSÜ BOŞALMIŞTI'

Aracının hareket halindeyken soğuktan aküsünün boşaldığını ifade eden Köroğlu Demirkaya, "Eksi 22’leri gördük. Arabamız dondu, sağ olsun komşumuz geldi arabamızı çalıştırdık. Araba donmuştu, aküsü boşalmıştı" dedi.

Öte yandan, soğuk havadan bir vatandaşın da güneş enerjisi ısı panelleri nasibini aldı. Vatandaşın evinin çatısında kurulu bulunan ısı panelinin su deposu soğuktan patladı. Patlayan deposun suları ise buz tuttu. Soğuk havanın etkisiyle ısı panelinin patladığını belirten Mustafa Aykut, "Havalar soğudu, güneş enerjimiz dondu" diye konuştu.

Soğuk hava nedeniyle Akyaka’da birçok evin su sayaçları da dondu. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

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