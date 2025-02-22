Müşteri Bulamayan Esnaf Mesaiyi 2 Metre Kardan Adam Yaparak Geçirdi

Altay kar fırtınasının etkisini gösterdiği Düzce’de müşteri bulamayan esnaf, mesaisini kardan adam yaparak geçirdi.

Müşteri Bulamayan Esnaf Mesaiyi 2 Metre Kardan Adam Yaparak Geçirdi

Altay kar fırtınasının yoğun olarak etkisini gösterdiği Düzce’de müşteriler dükkanlara uğramadığı için esnaf boş vaktini kardan adam yaparak geçirdi.

Altay kar fırtınası bütün yurtta etkili olurken Düzce’nin Akçakoca ilçesinde esnaf, karın tadını kardan adam yaparak çıkardı. Yoğun kar yağışı nedeniyle müşteri bulamayan esnaf, beyaz örtünün tadını çıkartmaya karar verdi.

2 METRE BOYUNDA KARDAN ADAM YAPTILAR

Sabahın erken saatlerinde dükkanlarını açan esnaf, müşteri bulamayınca dükkanlarının önlerine kardan adam yaptı. Lapa lapa yağan karın tadını çıkartan Akçakocalı esnaf, müşteri beklerken vakitlerini eğlenceli şekilde değerlendirdi.

2 metre boyunda kardan adam yapan esnaf Muhammet Emin Kolçak, "Yıllardır yağmayan kar bu yıl bizi sevindirdi. Bereket yağdı, mikroplar temizlendi" dedi.

Kaynak: İHA

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