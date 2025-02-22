Anadolu’nun İlk İlaç Firması Kartalkaya’dan Ders Almadı! Faaliyetten Men Edildi: Fabrikası Mühürlendi
Bolu Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta meydana gelen yangın faciası sonrasında yangın denetimleri sıklaştı. Anadolu’nun ilk kurulan ilaç şirketi Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yapılan yangın denetimlerinden geçemediği için mühürlendi.
Kaynak: DHA
Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasının ardından ülke genelinde yangın güvenliği denetimleri sıklaştırıldı. Bu kapsamda Samsun’da faaliyet gösteren Adeka İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., yangın güvenliği konusunda belirlenen kriterleri karşılayamadığı için mühürlendi.
BİR YILDA EKSİKLİKLER GİDERİLMEDİ
1956 yılında Samsun’da kurulan ve Anadolu’nun ilk ilaç fabrikalarından biri olan Adeka İlaç, Şubat 2024’te Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan incelemelerde yangın merdiveni, ikinci kaçış noktası ve yangın söndürme sistemleriyle ilgili eksiklikler tespit edildi.
Firma, denetimler sonucunda gerekli düzenlemeleri yapması için uyarıldı ve eksikliklerin giderilmesi adına bir dizi resmi tebligat aldı. Ancak geçen bir yıllık sürede bazı eksiklikler giderilse de, temel güvenlik unsurlarındaki eksiklikler devam etti.
KAPISINA MÜHÜR VURULDU, PARA CEZASI VERİLDİ
İlgili eksikliklerin giderilmemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi, İş Yeri Açma ve Çalışma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi kapsamında encümen kararı alarak işletmeye idari para cezası uyguladı. Kararla birlikte, firmanın faaliyetlerinden men edilerek, fabrikası mühürlendi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
Büyükşehir Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre, "Büyükşehir Belediyesi olarak İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nde bulunan işletmelere tarafımızca ruhsatlandırma süreci yürütülmektedir. Ruhsat vermiş olduğumuz yerlerle ilgili belirli periyotlarda denetim yükümlülüğümüz var. Biz de yıllık olarak ruhsat vermiş olduğumuz yerlerin denetimlerini düzenli aralıklarla yapmaya çalışıyoruz. Bir plan dahilinde yürütüyoruz. Bunlardan bir tanesi de Adeka İlaç San. Tic. A.Ş.'dir. İşletme ziyareti yapıldı. Yangınla ilgili uygunluk süreçleri tetkik edildi ve teknik eksiklikler tespit edildi. Bu eksikliklerin giderilmesiyle ilgili işletmeye tebligat yapıldı. Bu yaklaşık 1 yıllık süreç. Bazı iyileştirmeler oldu ama istenilen noktaya kadar tam anlamıyla yönetmeliğin istemiş olduğu kriterlerin tamamının sağlanması imkanı olunamadı. İşletmeye resmi bildirimler ve tebligatlar yapıldı. Bu süre zarfında da tarafımıza hiçbir şekilde bildirimleri bulunmadığı için biz de ‘İş Yeri Açma ve Çalıştırma Yönetmeliği’nin 20’nci maddesine göre encümen kararıyla idari para cezası ve faaliyetten men kararını yürürlüğe koyduk. Şimdilik süreç, bu işletmenin eksikliklerinin giderilip, bizim tarafımıza bildirim yapmasını bekliyoruz. Eksiklikler giderildikten sonra biz de iş yeri uygun ise tekrardan faaliyete geçilmesi için süreci başlatacağız" denildi.