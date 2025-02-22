Anadolu’nun İlk İlaç Firması Kartalkaya’dan Ders Almadı! Faaliyetten Men Edildi: Fabrikası Mühürlendi

BİR YILDA EKSİKLİKLER GİDERİLMEDİ

1956 yılında Samsun’da kurulan ve Anadolu’nun ilk ilaç fabrikalarından biri olan Adeka İlaç, Şubat 2024’te Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından denetlendi. Yapılan incelemelerde yangın merdiveni, ikinci kaçış noktası ve yangın söndürme sistemleriyle ilgili eksiklikler tespit edildi.

Firma, denetimler sonucunda gerekli düzenlemeleri yapması için uyarıldı ve eksikliklerin giderilmesi adına bir dizi resmi tebligat aldı. Ancak geçen bir yıllık sürede bazı eksiklikler giderilse de, temel güvenlik unsurlarındaki eksiklikler devam etti.