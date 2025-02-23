Opel Mokka'nın Fiyatı Dibi Gördü! Tek Bir Şartla: 10 Yıl Satılmayacak

OPEL MOKKA GÜNCEL FİYATLARI VE ÖTV'SİZ FİYATLARI

Opel Mokka’nın farklı donanım seviyeleri ve motor seçenekleriyle belirlenen fiyatları dikkat çekiyor. Elegance donanım seviyesine sahip 1.2 Turbo 130 HP motorlu ve otomatik şanzımanlı Opel Mokka, 1.567.900 TL’lik liste fiyatına sahipken, ÖTV muafiyeti kapsamında 871.056 TL’ye satın alınabiliyor.

Daha sportif bir tasarıma sahip olan GS versiyonu, aynı motor ve şanzıman özelliklerine sahip olup 1.711.900 TL’lik standart fiyatına karşılık, ÖTV muafiyetiyle 951.056 TL’ye alıcı buluyor.

Serinin en üst versiyonu olan Ultimate donanımlı model, 1.936.900 TL’lik fiyat etiketiyle sunulurken, ÖTV muafiyetiyle 1.076.056 TL’ye kadar düşüyor.

Manuel vites tercih edenler için Edition donanımı, yine 1.2 Turbo 130 HP motorla sunuluyor ve 1.588.900 TL’lik liste fiyatına sahip. Bu versiyonun ÖTV muafiyeti sonrası fiyatı ise 882.722 TL olarak belirlenmiş durumda.

Opel Mokka’nın farklı versiyonları, hem otomatik hem manuel şanzıman seçenekleriyle, ÖTV muafiyeti kapsamında oldukça cazip fiyatlarla satışa sunuluyor. Alıcıların, 10 yıl boyunca satılamama kuralını göz önünde bulundurarak bu avantajdan faydalanmaları öneriliyor.