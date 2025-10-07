İstanbul Ulaşım Kullanacaklar Dikkat! 16 Milyon Kişiyi Etkileyecek Karar: Metroya 2. Valizle Binenlerden Ek Ücret

İstanbul ulaşımında yeni dönem resmen başlıyor. Metro İstanbul’dan resmi açıklama geldi. 16 milyon kişiyi etkileyecek karar. Metroya valizle binenlerden ek ücret ödemesi alınacak. Peki bu ücret ne kadar olacak? Kimlerden ek ücret alınacak? İşte tüm detaylar haberimizde…

İstanbul’da ulaşım kullanacaklar dikkat! Metro İstanbul resmi açıklama yaptı. Yapılan duyuruda, "valizle yolculuk" uyarısında bulunarak, hem yolcu konforu hem de güvenlik için büyük ve ağır valizlerin metroya alınmayacağını, fazla valiz için ilave ücret alınacağını belirtti.

METRO İSTANBUL DUYURDU: VALİZLİ YOLCULARDAN EK ÜCRET ALINACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul, şehir içi ulaşımda artan valizli yolculuklara ilişkin yeni bir bilgilendirme yaptı. Açıklamada, yolcu yoğunluğunun arttığı metro hatlarında güvenlik ve konforu korumak amacıyla valiz taşıma kuralları yeniden hatırlatıldı.

30 KİLOGRAMDAN AĞIRSA YANDINIZ

Metro İstanbul açıklamasında, 30 kilogramdan ağır veya 120×60×50 santimetreden büyük valizlerin istasyon ve araçlara alınmayacağı, kamping tipi büyük çantaların da valiz sınıfında değerlendirileceği bildirildi. Açıklamada yolcuların yanlarında en fazla 1 büyük boy valiz ile 1 kabin boy valiz ya da 1 küçük/orta boy sırt çantası bulundurabileceğine yer verildi.

İstanbul Ulaşım Kullanacaklar Dikkat! 16 Milyon Kişiyi Etkileyecek Karar: Metroya 2. Valizle Binenlerden Ek Ücret - Resim : 1
Artık ek ücret ödemesi talep edilecek

FAZLA VALİZLERDEN ‘EK ÜCRET’ TALEP EDİLECEK

Birden fazla valizle giriş yapmak isteyen yolcular için ilave bir yolculuk ücreti alınacağı belirtilen açıklamada, "Valizlerinizi koltuklara koymayınız ve geçişleri kapatmayınız. Kapı yanındaki ayakta durma alanlarını kullanabilirsiniz" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Metro İstanbul
