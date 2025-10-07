Beşiktaş’ta Deprem Üstüne Deprem! Derbi Sonrası Sergen Yalçın Biletini Kesti: Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor

Beşiktaş’ta Galatasaray derbisi sonrası sıcak gelişmeler peş peşe yaşanıyor. Sergen Yalçın ile çıkış yakalayan siyah-beyazlılardan flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Deneyimli teknik adam Sergen Yalçın derbi sonrası neşteri vurdu. Yıldız isim takıma veda ediyor, bileti kesildi. İşte son dakika Beşiktaş haberinin detayları…

Beşiktaş'ta Deprem Üstüne Deprem! Derbi Sonrası Sergen Yalçın Biletini Kesti: Yıldız İsim Takıma Veda Ediyor
Süper Lig’de Galatasaray’la 1-1 berabere kalan Beşiktaş’ta ayrılık haberleri gelmeye başladı. Son olarak siyah-beyazlı ekipte Gabriel Paulista ile yollar ayrılıyor.

SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ’TA FLAŞ AYRILIK!

Transfer olduğu günden bu yana sık sık sakatlık yaşayan 34 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’nın bileti kesildi. Son 3 maçta deneyimli stopere şans vermeyen Sergen Yalçın, kararını verdi.

Göztepe karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Brezilyalı oyuncuya forma vermeyen Yalçın, savunmada Emirhan'a şans tanıdı. Alanyaspor deplasmanında stoperde Tiago Djalo ve Felix Uduokhai görev yaparken, Başakşehir maçında da aynı ikili sahada yer aldı.

Gözden tamamen çıkarılan Paulista'nın devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

