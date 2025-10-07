Galatasaray’ın Yıldızı Suriye Yolcusu! Resmi Teklif Yapıldı, ‘Evet’ Dediği Gibi İlk Uçakla Gidecek

Tekrardan çıkış yakalamayı başaran Galatasaray’ın yıldızı Gabriel Sara'ya sürpriz teklif. Kimse bunu beklemiyordu. ‘Evet’ dediği gibi ilk uçakla gidecek. İşte Sara’ya gelen teklifin ayrıntıları…

Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara hakkında ortaya atılan son iddialar gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya bu teklifi konuşuyor. Anne tarafından Suriye kökenli olduğu belirtilen Sara’nın, Suriye Milli Takımı’ndan davet aldığı öne sürüldü.

GALATASARAY’IN YILDIIZI SURİYE YOLCUSU

Ortaya atılan iddialara göre; Suriye Futbol Federasyonu yetkilileri, oyuncunun kökenlerini göz önünde bulundurarak Gabriel Sara’ya millî takımda forma giymesi için resmi teklif iletti. Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergileyen yıldız futbolcunun ise bu teklifi değerlendirmek için süre istediği belirtildi.

Suriye Milli Takım'ından resmi teklif yapıldı

SARA’DAN HENÜZ NET AÇIKLAMA GELMEDİ

Gabriel Sara cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişme futbol dünyasında merakla takip ediliyor.

Galatasaray formayla Süper Lig’de istikrarlı bir grafik çizen Gabriel Sara, teknik direktör Okan Buruk’un orta sahadaki önemli kozlarından biri olarak öne çıkıyor.

