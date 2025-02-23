Susuz Derede Mahsur Kalan 316 Kaplumbağa Kurtarıldı

Şanlıurfa’da ıslah çalışmaları nedeniyle suyu kesilen derede mahsur kalan 316 kaplumbağa kurtarıldı.

Susuz Derede Mahsur Kalan 316 Kaplumbağa Kurtarıldı

Şanlıurfa'da ıslah çalışması kapsamında Karakoyun Deresi'nin suyu kesildi. Suyu kesilen Karakoyun Deresi'nde mahsur kalan 316 kaplumbağa yetkililerce kurtarılarak rehabilitasyon merkezine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ıslah çalışmaları sırasında suyu kesilen Karakoyun Deresi’nde 316 kaplumbağa mahsur kaldı.

İŞÇİLER FARK EDİP YETKİLERE HABER VERDİ

Derenin Sancaktar Mahallesi’nden geçen kısmındaki kaplumbağaları fark eden işçiler, durumu yetkililere bildirdi. Dere bölgesine giden Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ekipleri, kaplumbağaları koydukları kasalarla araçlara alarak bakım ve rehabilitasyonlarını yapmak üzere Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.

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Kaynak: İHA

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