Artvin'de Kar Kalınlığı İnsan Boyunu Aştı

Artvin'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İl genelinde özellikle yüksek rakımlı köylerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, vatandaşlar çatılarda biriken karları temizlemek için yoğun çaba harcıyor. Kar yağışının şiddetli olması nedeniyle kent genelinde 220 köye ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri sahada yoğun bir mesai sürdürüyor.

Yerel yetkililer, kar nedeniyle ulaşımın kesildiği köylerde yaşayan vatandaşlar için acil yardım ekiplerinin seferber edildiğini belirtti. Ayrıca çatılarda biriken karların oluşturduğu risklere karşı vatandaşlar uyarıldı ve kar temizleme çalışmalarına hız verildi.

Kent merkezinde de karla kaplı cadde ve sokaklar belediye ekipleri tarafından temizleniyor. İş makineleri eşliğinde ana yollarda oluşan karlarla mücadele sürüyor. Meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde kar yağışının devam edeceğini ve sıcaklıkların düşük seviyelerde kalacağını bildirdi. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Kaynak: İHA