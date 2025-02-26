İmamoğlu Cephesinden 'Diploma' Hamlesi, Avukatları Harekete Geçiyor

İBB Başkanı İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, 'İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesine müzekkere yazıldığı' iddialarına ilişkin hukuki yollara başvuracaklarını açıkladı.

Eda Narin Eda Narin
İmamoğlu Cephesinden 'Diploma' Hamlesi, Avukatları Harekete Geçiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesi'ne müzekkere yazdığı iddiaları sonrası İmamoğlu cephesi harekete geçti. İmamoğlu'nun avukatı Kemal Polat, hukuki yollara başvurulacağını açıkladı.

Polat, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Cumhuriyet Savcılığının Sayın İmamoğlu’nun diplomasının iptali için müzekkere yazdığı iddiası doğru olmayıp 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' kapsamında değerlendirilebilecek bu iddiaya ve adli makamları gerçek dışı bir şekilde zan altında bırakan girişimlere karşı hukuki haklarımızı kullanacağız."

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'sahte diploma' soruşturması kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne yazı göndererek, İmamoğlu’nun üniversitede gördüğü öğrenime ilişkin tüm belgeler, yatay geçişin kabulüne ilişkin iş ve işlemleri yapanların açık kimlikleri, aynı tarihlerde benzer yatay geçiş işlemlerinin yapılıp yapılmadığı konularında 'acil yanıt' istedi.

Fakat bazı ana akım medya kuruluşları bu haberi "İmamoğlu’nun diplomasının iptali için İstanbul Üniversitesine müzekkere yazıldığı" şeklinde servis etti. Bunun üzerine başsavcılık kaynakları, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Üniversitenin Rektöründen Flaş 'İmamoğlu' Açıklaması: 'Sahte Diploma' Tartışmasına Son Noktayı KoyduÜniversitenin Rektöründen Flaş 'İmamoğlu' Açıklaması: 'Sahte Diploma' Tartışmasına Son Noktayı KoyduGüncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma Açıklamasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Flaş Sahte Diploma AçıklamasıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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